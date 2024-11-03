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أبرزهم عمرو موسى ومحمود قابيل.. نجوم الفن والسياسة في عزاء مصطفى فهمي

06:40 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    توافد النجوم ومحمود قابيل على عزاء مصطفى فهمي بعمر مكرم
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    عمرو موسى يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
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    محمود قابيل يصل عزاء مصطفى فهمي
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    محمود قابيل يقدم واجب العزاء في وفاة مصطفى فهمي
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    عمرو موسى يصل عزاء مصطفى فهمي في عمر مكرم
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    عمرو موسى يصل عزاء مصطفى فهمي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أقيم منذ قليل عزاء الفنان مصطفى فهمي، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد بحضور شقيقه النجم حسين فهمي، ونجله "عمر".

وقدم واجب العزاء عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والفنان محمود قابيل، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة والصناعة والتجارة الأسبق، واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى فهمي.

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن منهم: ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، خالد النبوي، محمود قابيل.

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

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مصطفى فهمي عزاء مصطفى فهمي محمود قابيل عمرو موسى حسين فهمي
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