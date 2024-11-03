مش هتجوز في السر.. منة شلبي ترد على شائعة زواجها

كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة منة شلبي، على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها.

وقالت منة في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "لقيت سيد رجب بيبارك لي على فرحي اللي أنا مكنتش فيه لأني متجوزتش، كانت حاجة لذيذة أوي بس أنا مش هرد على حاجة".

وأضافت: "في حد عنده خيال كده خاص بيا لوحدي لما بيلاقني مبعملش أفلام بيقرر يطلع لي إشاعة ملهاش تلاتين لازمة، أنا بشكره على اهتمامه الغير موفق، أنا مش هتجوز في السر أبدًا مفيش داعي لكده".

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يذكر أن الفنانة منة شلبي تنتظر طرح فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الهوى سلطان"، ويشاركها البطولة أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، تأليف وإخراج هبة يسري.

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