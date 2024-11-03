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الصور الأولى.. نجل مصطفي فهمي يتلقى عزاء والده

06:18 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    نجل مصطفى فهمي بجوار حسين فهمي في عزاء والده
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    نجل مصطفى فهمي يتلقى عزاء والده
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    حسين فهمي يتلقى عزاء شقيقه
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    عزاء الفنان مصطفى فهمي بحضور شقيقه ونجله
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمود عبدالناصر
بدأ منذ قليل عزاء الفنان مصطفى فهمي، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد بحضور شقيقه النجم حسين فهمي، ونجله "عمر"

ورحل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض

وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن منهم: ميرفت أمين، المخرج عمرو عرفة، خالد النبوي

الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح)

عزاء مصطفى فهمي حسين فهمي مصطفى فهمي عمر مصطفى فهمي
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