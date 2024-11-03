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وفاة حما الفنان طارق لطفي

05:25 م الأحد 03 نوفمبر 2024

طارق لطفي

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان طارق لطفي عن وفاة والد زوجته اليوم، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب "طارق" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي ربنا يرحمه وزجته".

وبدأ الفنان طارق لطفي تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهو بطولة أحمد السقا، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

طارق لطفي

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