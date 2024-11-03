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حسين فهمي: نعرض 10 أفلام مرممة بمهرجان القاهرة السينمائي بينها "الشحات" و"الحرام"

04:27 م الأحد 03 نوفمبر 2024

النجم حسين فهمي

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كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي إنه حريص على مواصلة العمل على ترميم الأفلام المصرية القديمة، وإن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ستشهد عرض عدد كبير من الأفلام بعد ترميمها.

وتابع في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، أقيم اليوم الأحد 3 نوفمبر "من خلال اهتمامي بالسينما اهتميت بترميم الأفلام، في الدورة السابقة رممنا (أغنية على الممر) و(يوميات نائب في الأرياف)، وهذا العام رممنا: شيء من الخوف، الشحات، السمان والخريف، الحرام، بين القصرين، وقصر الشوق، الزوجة التانية، حوالي عشر أفلام سيتم عرضها خلال المهرجان، وبعد الأفلام العشرة سيتم ترميم حوالي ١٢ فيلما جديدا من خلال معمل الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي وهو من أرقى المعامل، وعندنا ما لا يقل عن حوالي ١٥٠٠ فيلم مصري".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكرم في دورته الـ45: النجم أحمد عز، المخرج يسري نصر الله والمخرج دانيس تانوفيتش.

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي ترميم الأفلام المصرية القديمة
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