بالفيديو.. رانيا محمود ياسين ترد على منتقدي إطلالتها بمهرجان الجونة

كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين، على منتقدي إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، خلال الأيام السابقة.

وظهرت رانيا، بمقطع فيديو وقالت من خلاله: "يمكن عشان فكرة إن ده كارديجان فوقيه بليزر، لكن الدانتيل طول عمره موجود يا جماعة، وهيفضل موجود، واللي زعلانين من الدانتيل على إنه ستارة حمام يا جماعة الشتا اللي جاي كله دانتيل".

وتابعت: "والإطلالة متاخدة من فاشون ديزاين كان موجود، وأخدنا التصميم ولقينا الممثلة التركية أفرا لابسة نفس البليزر، ,إحنا مش مألفين، هي حاجة تريندي وفاشون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين، مسلسل "الإنحراف"، الذي عرض في رمضان 2022.

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