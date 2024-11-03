بحضور حسين فهمي.. انطلاق مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت- منى الموجي:

بدأ القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45، وأقيم في أحد الفنادق الكبرى.

شهد المؤتمر حضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، والمدير الفني للمهرجان الناقد عصام زكريا، إلى جانب عدد كبير من النجوم والصناع: محمد العدل، رشيد مشهراوي، درة، محمود حميدة، أحمد حافظ.

وتم عزف السلام الجمهوري في بداية المؤتمر، قبل أن يتحدث حسين فهمي عن تفاصيل المهرجان، ويكشف عن منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، والهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج يسري نصر الله، والمخرج دانيس تانوفيتش من البوسنة والهرسك.