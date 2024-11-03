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بعد اعتذارها عن "الهالوين".. حنان ترك تعد قهوة عربية و تتصدر "إكس"

01:16 م الأحد 03 نوفمبر 2024

حنان ترك

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كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، قوائم "تريند" موقع "إكس"، بعد تعرضها مؤخرا للهجوم، بسبب إعلانها عن موقفها من المشاركة في الاحتفال بعيد الهالوين.

‏الفنانة المعتزلة نشرت عبر صفحتها في موقع "أكس"، مقطع فيديو جديد اليوم، وهي تعد الطعام، وتركت على مدخل منزلها في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة، كتبت فيها: "مرحبا بعودتك، إن عودتك تعني لي الكثير وتُظهِر تفهمك واحترامك لي، شكرًا لك".

وتابعت: "أتمنى أن تستمتع والفطائر والشوكولاتة، كما يوجد قهوة عربية للكبار. فلنستمتع بوقت رائع معًا".

وجاء نشر مقطع الفيديو الجديد، بعد اعتذار سابق قامت حنان ترك، بوضعه على مدخل منزلها، وكتبت فيه "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنك أتيت وأضفت البهجة على باب منزلي، فلا يمكنني تقديم أي حلوى خاصة بعيد الهالوين اليوم، أنا متحمس لمشاركة شيء خاص معك غدًا".

الفنانة المعتزلة حنان ترك، شاركت بالأداء الصوتي، في حلقات مسلسل الرسوم "صدق رسول الله"، التي عرضت في رمضان الماضي، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج مصطفى الفرماوي.

حنان ترك قهوة عربية عيد الهالوين
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