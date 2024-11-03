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أول تعليق من رامي صبري بعد حفله الأخير في كندا

12:57 م الأحد 03 نوفمبر 2024

رامي صبري

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كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان رامي صبري، حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الماضية بمدينة تورونتو، بحضور عدد كبير من الجمهور.

وقدم "رامي" خلال الحفل عددا من أغاني ألبومه الجديد "جامد كده كده" ومنها "كنا معديين وعلى بالي وما بتحصليش كتير"، بالإضافة إلى عدد من الأغاني القديمة التي ارتبط بها الجمهور.

ونشر رامي صورًا من الحفل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وكتب: "حفلة كندا بجد كانت رائعة، جمهور عربي من كل بلد في عالمنا العربي وتحديدًا مصر أم الدنيا، شكراً على نجاح الحفل وحبكم وتقديركم".

يذكر أن المطرب رامي صبري طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "جامد كده كده"، والتي تحمل عنوان "كداب"، وذلك على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

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A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8)

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رامي صبري تورونتو ألبوم جامد كده كده
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