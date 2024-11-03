الليلة.. حسين فهمي يستقبل العزاء في شقيقه مصطفى فهمي

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان حسين فهمي لاستقبال العزاء في شقيقه الراحل مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب "حسين"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم"، رجاء قراءة الفاتحة والدعاء.

وكان أخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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