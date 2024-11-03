بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يدعم القضية الفلسطينية

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد حاتم، متابعيه، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يدعم من خلالها القضية الفلسطينية.

وظهر حاتم في الصورة مع نجله، مرتديًا تيشيرت مكتوب عليه كلمة "فلسطين".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل عمر أفندي مع الفنانة آية سماحة، وحقق نجاحا كبيرا، كما استقبلت دور العرض السينمائي منذ فترة فيلمه "عاشق" ويجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.

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