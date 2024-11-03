"خطة كيوبيد" تمثل مصر في مهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة

كتبت- منى الموجي:

حصدت مسرحية "خطة كيوبيد" للمخرج أحمد فؤاد، ردود فعل إيجابية عقب عرضها ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة في المغرب، والذي يقام تحت شعار "نمشيو نتفرجو فالمسرح".

من جانبه، أعرب المخرج أحمد فؤاد، عن سعادته البالغة بذلك الاحتفاء الكبير الذي شهده من قِبل جمهور العرض في المغرب.

فيما وجه "فؤاد" رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "شكرا للمهرجان وأصدقائي الغاليين على حسن الاستقبال والبهجة خلال أيام المهرجان وإن شاء الله نلتقي قريبا".

تناقش "خطة كيوبيد" العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا. بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

موسيقى تامر عبدالمجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

يشار إلى أن مسرحية "خطة كيوبيد" حققت رقما قياسيا من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير جعل من حفلاتها كاملة العدد يوميا.