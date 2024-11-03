"بكلمات مؤثرة".. رشا سامي العدل تحيي ذكرى ميلاد والدها

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة رشا سامي العدل ذكرى ميلاد والدها الفنان سامي العدل، التي حلّت أمس السبت 2 نوفمبر.

ونشرت "رشا"، صورة أرشيفية مع والدها، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وعلقت: "النهاردة عيد ميلاد حد مش زي أي حد، راجل مفيش منه اتنين بالنسبالي، أب مش أب عادي تقليدي كان كل حاجة وعكسها".

وتابعت: "نجم عالي قوي في السما نوره ساطع بس صعب أوصله، فنان مبدع في الجدعنة، عيد ميلاد نجم قلبي ونور عيني سامي العدل اللي الناس تعرفه كفنان و أنا عرفته كأب وأخ وصديق وابن وهو كان ضهري وسندي في الدنيا، وجوده بس في الحياة كان كافي من غير ما يعمل أي حاجة".

وأضافت: "أحلى وأكبر هدية أقدر أقدمهالك على قد مقدوري أني أخلي الناس تدعيلك وتترحم عليك وأتمنى ربنا يتقبل مني ومن كل الناس علشان أنت تستاهل مش علشان أنت بابا، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أغلى الغوالي".

جدير بالذكر أن رشا هي ابنة الفنان الراحل سامي العدل والفنانة نادية شكري، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية.

اقرأ أيضًا:

أسماء جلال: مشهد الرقص في "الفستان الأبيض" لحظة تحرر للشخصية وتعبير عن غضبها

عفاف شعيب عن حسن يوسف: "كان يقولنا الصلاة أهم من أي حاجة"