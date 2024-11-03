عفاف شعيب عن حسن يوسف: "كان يقولنا الصلاة أهم من أي حاجة"

كتب- مروان الطيب:

استعادت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب ذكرياتها مع الفنان الراحل حسن يوسف وذلك عقب حضورها العزاء الذي أقيم مساء السبت بمسجد عمر مكرم.

وحلت عفاف شعيب ضيفة على موقع "ET بالعربي" واستعادت خلاله ذكرياته مشاركتها بطولة مسلسل "إمام الدعاة".

وقالت عفاف شعيب عن الراحل حسن يوسف: "إنسان خلوق كان محترم، كان متدين وكنا في مسلسل الشعراوي كان يجمع كل الناس يلا صلاة الظهر ويؤمنا هو والمخرج مصطفى الشال، كان بيقول التصوير بتيجي الممثل أو الممثلة بيقعدوا ساعتين تلاتة يعملوا مكياج ويعملوا شعرهم، والصلاة أهم من أي حاجة 5 أو 10 دقائق هتاخد وقت ايه يعني، الصلاة أهم من أي حاجة، وكان يجمع كل الكاست العمال والممثلين وكلنا كنا نصلي جماعة، كان شيء جميل وربنا يجعله في صحيفة حسناته، وبعدين أستاذ رشوان توفيق شاف له رؤية جميلة جدًا لقيته بيكلمني وبيقولي شفت له رؤية محصلتش، الله يرحمه".

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رحل الفنان الكبير حسن يوسف عن عالمنا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، وأعلن عن خبر الوفاة محمد يوسف شقيق الفنان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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