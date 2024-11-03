العروسة بالحجاب.. محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته- صور

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد هنيدي، بخطوبة ابنته فريدة، مساء الجمعة في حفل اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الخطوبة، وخطفت فريدة الأنظار بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض مرتدية الحجاب، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع والدها وخطيبها وسط فرحة الحضور.

وأحيا حفل الخطوبة المطرب أوكا، وقدم باقة من أغانيه وطلب من الحضور تقديم رقصة هنيدي الشهيرة بفيلمه "الإنس والنمس".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد هنيدي بالمسرحية الكوميدية "ميوزيكال سكوول" وتم تقديمها على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير الماضي، والعرض المسرحي مقتبس من الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقي كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

يذكر أن محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد التعاون خلاله مع النجمة منى زكي، إلى جانب فيلم "الإسترليني" الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن الأفلام التي سيتم إنتاجها من قبل صندوق "بيج تايم" الاستثماري من أجل رفعة الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

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