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دينا الشربيني ترقص مع مايا دياب وروبي من حفل زفاف ابنة شقيقتها

12:51 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    كواليس حفل زفاف ابنة دينا الشربيني
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    روبي ومايا دياب ودينا الشربيني
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    روبي من حفل زفاف ابنة شقيقة دينا الشربيني
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بزفاف ابنة شقيقتها في الحفل الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلاله الفنانة دينا الشربيني وهي ترقص على أغاني الفنانة روبي التي أحيت الفرح، إلى جانب الفنانة مايا دياب التي حرصت على الحضور والاحتفال مع دينا بزفاف ابنة شقيقتها.

وبدأت الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وتدور أحداث الفيلم حول محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، ويضم نخبة من نجوم السينما المصرية.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومسلسل "إلا الطلاق" ويشاركها البطولة الفنان إياد نصار.

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دينا الشربيني إنستجرام دينا الشربيني مايا دياب حفل زفاف ابنة شقيقة دينا الشربيني
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