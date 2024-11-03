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بحضور العوضي ونسرين طافش وحماقي.. 30 صورة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

12:12 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 36 صورة
  • عرض 36 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب
  • عرض 36 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 36 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 36 صورة
    الفنان محمود عبد المغني
  • عرض 36 صورة
    الفنان محمد حماقي
  • عرض 36 صورة
    أشرف زكي
  • عرض 36 صورة
    الفنانة عايدة رياض
  • عرض 36 صورة
    المنتج ممدوح شاهين يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن
  • عرض 36 صورة
    المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    النجوم في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    أميرة فتحي وعايدة رياض
  • عرض 36 صورة
    إيمان أبو طالب مع العروسين
  • عرض 36 صورة
    إيمان أبو طالب ونادر السيد
  • عرض 36 صورة
    المنتج ممدوح شاهين والإعلامية إيمان أبو طالب
  • عرض 36 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 36 صورة
    حمدي بدر وأيتن عامر
  • عرض 36 صورة
    حماقي من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين_18
  • عرض 36 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 36 صورة
    كواليس حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين_22
  • عرض 36 صورة
    محمد حماقي وإيمان أبو طالب
  • عرض 36 صورة
    محمد حماقي يحيي حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    محمد حماقي
  • عرض 36 صورة
    محمد رجب وريهام سعيد ومحمد لطفي
  • عرض 36 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 36 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    نجوم الفن وشخصيات عامة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    إيمي سالم وداليا البحيري_17
  • عرض 36 صورة
    عبير صبري ونجلاء بدر وأيتن عامر
  • عرض 36 صورة
    نسرين طافش من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (1)
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (2)
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (3)
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (4)
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (5)
  • عرض 36 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين (6)
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وهم أحمد العوضي، أشرف زكي، نسرين طافش، محمود عبد المغني، عايدة رياض، نجلاء بدر، أميرة فتحي، عبير صبري، أيتن عامر، إيمي سالم، داليا البحيري، محمد رجب، محمد لطفي، ريهام سعيد، إيمان أبو طالب، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور، والتقط عدد من الصور مع العروسين والمنتج ممدوح شاهين.

يذكر أن آخر مشاركات المنتج ممدوح شاهين كانت بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين حماقي أحمد العوضي نسرين طافش ممدوح شاهين
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