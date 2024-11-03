بحضور العوضي ونسرين طافش وحماقي.. 30 صورة من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وهم أحمد العوضي، أشرف زكي، نسرين طافش، محمود عبد المغني، عايدة رياض، نجلاء بدر، أميرة فتحي، عبير صبري، أيتن عامر، إيمي سالم، داليا البحيري، محمد رجب، محمد لطفي، ريهام سعيد، إيمان أبو طالب، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور، والتقط عدد من الصور مع العروسين والمنتج ممدوح شاهين.

يذكر أن آخر مشاركات المنتج ممدوح شاهين كانت بمسلسل "ب100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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