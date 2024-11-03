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حدث بالفن|عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة والنجوم في عزاء حسن يوسف ورقص هنيدي في خطوبة ابنته

12:05 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
حدث بالفن|عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة والنجوم في عزاء حسن يوسف ورقص هنيدي في خطوبة ابنته

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة في حفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى، الموسيقار عادل حقي يتهم تووليت بسرقة لحن "ما تيجي أعدي عليك"، تعرف على سبب غياب فيفي عبده عن عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي، لاعب نادي ريال مدريد في مصر لتصوير مشاهده من "الحريفة 2: الريمونتادا"، أول ظهور للفنان حسين فهمي بعد وفاة شقيقه في عزاء حسن يوسف، محمد رمضان يشعل حفل ختام مهرجان الجونة بأغانيه، وغيرها من الأخبار.

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