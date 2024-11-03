هنا الزاهد بفستان جريء وأمينة خليل أنيقة ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صور من اخر جلسة تصوير خضعت لها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت أمينة مرتدية فستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها.

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة صور جديدة لها من حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان ساحر خطفت به الأنظار.

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكانت الصورة من كواليس تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي.

هنا الزاهد

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الوردي حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هند صبري

خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة من تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت هند الصور على حسابها "إنستجرام"، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وئام مرتدية فستان أسود حاز على إعجاب متابعيها.