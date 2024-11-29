بحضور ميرفت أمين.. حنان سليمان تستقبل العزاء في شقيقها (صور)

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القاهرة- مصراوي:

تصوير- هاني رجب:

استقبلت الفنانة حنان سليمان مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر، العزاء في شقيقها الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

وأقيم العزاء في مسجد الكويتي بمنطقة زهراء المعادي، بحضور أسرة الراحل وعدد من الأصدقاء المقربين من الأسرة، كما حرصت على تقديم واجب العزاء النجمة ميرفت أمين.

كانت حنان سليمان، أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان، العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي".