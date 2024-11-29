عمرو يوسف: "درويش" يأخذنا إلى مواقف غير متوقعة في قصة مليئة بالأكشن

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كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان عمرو يوسف عن الأسباب التي حمسته لتقديم فيلم "درويش"، الذي انطلق تصويره مؤخرًا.

وقال عمرو في بيان صحفي إن طبيعة الشخصية التي يقدمها في العمل، كانت سببا رئيسيا في تشجيعه على المشاركة في العمل، خاصة وأنها تأخذ الجمهور إلى مواقف غير متوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة وبأسلوب مختلف.

يجسد عمرو دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، إذ يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم.

بدأت رحلة عمرو مع الشخصية والتحضير للفيلم قبل 4 أعوام تقريبا، استغرقها الكاتب وسام صبري في العمل على الشخصية وخلق عالم "درويش" المليء بالتشويق.

ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم: دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square .