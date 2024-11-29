مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن الجلسات الحوارية في دورته الرابعة

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كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن المتحدثين الذين سيشاركون في الجلسات الحوارية خلال دورته الرابعة التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

وترحب الجلسات الحوارية بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وشغفهم تجاه صناعة الأفلام وخوض مناقشات مع المعجبين ومحبي السينما والمدراء التنفيذيين في القطاع.

تقام الجلسات الحوارية في المقر الجديد في "البلد" جدة التاريخية. وسينضم مجموعة متنوعة من النجوم السينمائيين إلى عدد من المتحدثين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم في وقت سابق، وهم الممثلة المصرية الحائزة على جوائز منى زكي فيلم (رحلة 404)، والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار والمؤسسة الشريكة لشركة JVL Media، فيولا ديفيس فيلم (المرأة الملك)، فيلم (الأسوار).

وتضم قائمة المتحدثين هذا العام المخرج الأسطوري مايكل مان فيلم (فيراري)، والكاتب والمخرج المصري محمد سامي فيلم (جواب اعتقال)، والنجوم الأتراك إنجين ألتان دوزياتان مسلسل (قيامة أرطغرل)، ونورغول يشيلتشاي مسلسل (القرن العظيم: السلطانة قسم)، فيلم (حافة السماء). كما ينضم إلى المجموعة نجوم السينما الهندية رانبير كابور فيلم (أنيمال)، وكارينا كابور خان فيلم (جرائم قصر باكنغهام)، والممثلة الحائزة على جوائز إيفا لونغوريا مسلسل (جرائم القتل فقط في المبنى)، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم لهذا العام سبايك لي فيلم (بلاك ك كلانسمان).

وفي برنامج (سوق المواهب) الذي يستهدف المواهب الصاعدة، سيقدم النجم أندرو غارفيلد فيلم (الشبكة الاجتماعية)، فيلم (تيك، تيك... بوم!) جلسة حوارية.

وفي بيان صحفي، قالت جمانا الراشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نفخر بتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين العالميين في جلساتنا الحوارية ضمن "سوق المواهب". فقد ألهم هؤلاء النجوم، الذين تميزت مسيرتهم المهنية، أجيالًا من الجماهير ورواة القصص وعشاق السينما. نتشرف بأن نوفر لهم منصة في بيتنا الجديد للسينما في البلد، حيث يمكنهم التعمق في رحلاتهم الفنية، ومشاركة أفكارهم حول أبرز مشاريعهم، والكشف عن مصادر الإلهام التي شكلت أعمالهم. نحن متحمسون للخبرات والقصص التي ستضيفها هذه المجموعة الرائعة إلى المهرجان في ديسمبر."

جدير بالذكر أن المهرجان تنطلق فعالياته بحفل افتتاح كبير يُقام في 5 ديسمبر المُقبل، ويشهد تكريم النجمة الكبيرة منى زكي.