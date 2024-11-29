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محمد مهران يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته (صور)

04:13 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    محمد مهران يؤدي العمرة (3)
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    محمد مهران يؤدي العمرة (2)
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كتب- هاني صابر:

أدى الفنان محمد مهران، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة زوجته.

ونشر مهران، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللهم لك الحمد وأسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال وأن تغفر لنا ذنوبنا وترزق الجميع بزيارة بيتك الحرام".

على جانب آخر، يخوض محمد مهران دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، لوسي، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

الفنان محمد مهران مناسك العمرة زوجة محمد مهران
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