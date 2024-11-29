أول تعليق من زينة بعد تعرضها لوعكة صحية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن الجلسات الحوارية في دورته الرابعة

عمرو يوسف: "درويش" يأخذنا إلى مواقف غير متوقعة في قصة مليئة بالأكشن

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة زينة، خلال الساعات الماضية عن تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت زينة، صورة ليدها معلقة بالمحاليل أثناء تلقي العلاج، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله".

وتخوض زينة دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ويشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تشارك أيضا في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب صابرين وناهد السباعي ومريم الخشت وأحمد مجدي وسوسن بدر وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج محمد جمال العدل.