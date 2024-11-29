"كل من أهانني هيعتذر".. شقيق محمد رحيم يوجه رسالة لمنتقديه

أول رسالة لـ أرملة الملحن محمد رحيم في أول جمعة له بالقبر

كتب- هاني صابر:

وجه طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة شديدة اللهجة لكل من انتقده خلال الأيام الماضية.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابه على فيسبوك: "هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا كبيرا، وقسما بالله العلي العظيم الأعظم تاني وقسما بحق من قال إنا الله لقريب جدا بل أقرب من لمح البصر، كل من أهانني وانتهك في ما انتهك وأصاب في ما أصاب لهيعتذر ومش هيبقى لاقي كلام يقوله إنه ظلمني وحسبي الله ونعم الوكيل وافوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد".

وأضاف: "الناس فاكرة إن ربنا مش شايف أو مش واخد باله لا ورب الكون إن الله لعزيز ذو انتقام وكل ما أهانني واتهمني ومشى مع الموجة لهيشوف انتقام الله منه لأن الله عزيز ذو انتقام بسم الله الرحمن الرحيم، قتل الإنسان ما أكفره".

وكان طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أعلن عن إقامة عزاء للمرة الثانية، اليوم الجمعة في قرية سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابه على "إنستجرام": "عزاء شقيقي الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد، الجمعة إن شاء الله عقب صلاة العصر، إلى آخر العزاء إن شاء الله، وعظم الله أجركم".

وأقيم عزاء الملحن محمد رحيم الإثنين الماضي 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما.

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.