حنان مطاوع تنشر صورة مع طفلة في كواليس تصوير مسلسل "صفحة بيضة"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع الطفلة دالة في كواليس تصوير مسلسل "صفحة بيضة" الذي تشارك به في دراما رمضان 2025.

ونشرت حنان، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ودالة الحلوة من مسلسل صفحة بيضة.. صباح الفل".

مسلسل "صفحة بيضة" تدور أحداثه الدرامية في إطار اجتماعي تشويقي، وتتعرض حنان مطاوع للعديد من الأزمات وتسعى لحلها.

ويخوض بطولة المسلسل، حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وآخرين، وتأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.