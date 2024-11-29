رسالة من أرملة الملحن محمد رحيم في أول جمعة له بالقبر

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كتب- هاني صابر:

وجهت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة له في أول جمعة بالقبر عقب وفاته السبت الماضي.

ونشرت أنوسة، صورة لزوجها الراحل، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة.. ارحم محمد رحيم، وأغفر له وأجعل قبره روضة من رياض الجنة ونوّر له فيه بنورك واجعل عمله الصالح شفيعًا له.. يا رب في هذا اليوم المبارك أسألك أن تتغمده برحمتك الواسعة وتغفر له ذنوبه وتفسح له في قبره مد بصره وأن تجمعني بيه في جنات النعيم".

على جانب آخر، كان طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أعلن عن إقامة عزاء للمرة الثانية، اليوم الجمعة في قرية سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابه على "إنستجرام": "عزاء شقيقي الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد، الجمعة إن شاء الله عقب صلاة العصر، إلى آخر العزاء إن شاء الله، وعظم الله أجركم".

وأقيم عزاء الملحن محمد رحيم الإثنين الماضي 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما.

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.