تركي آل الشيخ: "أدعوكم لتجربة هاري بوتر في موسم الرياض"

لطيفة تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح.. ماذا حدث في مهرجان "ضيافة"؟

كتب- هاني صابر:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لتجربة جديدة بموسم الرياض وحدث يجمع بين المتعة والأنشطة التفاعلية والأجواء الغامضة، التي سيشاهدها زوار موسم الرياض 2024 في بوليفارد سيتي مع رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة "هاري بوتر: موسم الرياض" في الموسم الترفيهي الأضخم في المنطقة والعالم.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجي للتجربة الجديدة، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "عندما يكون قائدك ملهم وداعم وتوجيهه الرئيسي لك أن تعمل شيء مختلف وتحرص فيه على سعادة السعوديين وضيوفهم الكرام ورفع جودة الحياة.. قالت لنا الشركة المالكة بنيناه في اليابان في سنتين ونص ومخططات قبلها لعدة سنوات".

وأضاف: "شركة سعودية مع موسم الرياض بنيناه في ٦٠ يوما.. عزيمة السعوديين تصنع المستحيل.. كل يوم حدث كل يوم مشروع.. أدعوكم لتجربة هاري بوتر في موسم الرياض".

وكان تركي آل الشيخ، أعلن مؤخرا عن مسابقة جديدة قيمتها سيارة مرسيدس، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "ابتداءً من 19 ديسمبر يمكنك الاشتراك في "The Ring Magazine" والحصول على فرصة لربح سيارة مرسيدس SL55 AMG، سنعلن عن الفائز في 11 يناير 2025. لا تفوت الفرصة وكن من المشتركين".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.