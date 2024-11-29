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عمرو يوسف وأبطال فيلم "درويش" يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى غريب (صور وفيديو)

10:01 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

الفنان عمرو يوسف

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كتب- معتز عباس:

احتفل أبطال وصناع فيلم "درويش" بعيد ميلاد الفنان الشاب مصطفى غريب، داخل كواليس تصوير العمل السينمائي.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من كواليس التصوير فيلم درويش وعيد ميلاد العسل مصطفي غريب".

يشارك في فيلم "درويش"، نخبة من نجوم السينما المصرية منهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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عمرو يوسف أبطال فيلم درويش عيد ميلاد مصطفى غريب الفنان الشاب مصطفى غريب انستجرام عمرو يوسف
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