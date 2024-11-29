عمرو يوسف وأبطال فيلم "درويش" يحتفلون بعيد ميلاد مصطفى غريب (صور وفيديو)

كتب- معتز عباس:

احتفل أبطال وصناع فيلم "درويش" بعيد ميلاد الفنان الشاب مصطفى غريب، داخل كواليس تصوير العمل السينمائي.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من كواليس التصوير فيلم درويش وعيد ميلاد العسل مصطفي غريب".

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يشارك في فيلم "درويش"، نخبة من نجوم السينما المصرية منهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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