"مقموصة عشان قاطعنا".. ياسمين عبدالعزيز تشارك في إعلان جديد

بوسي تتألق في أحدث ظهور لها من عيد ميلاد صديقتها.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في إعلان جديد، لصالح إحدى شركات الأغذية المصرية، والذي تم تصويره في عدة مناطق منها المتحف المصري الكبير.

وظهرت ياسمين خلال الإعلان بأكثر من شخصية، حيث تجسد شخصية "خواجاية" وأخرى مصرية، مرددة جملة: "اسمع يا خواجة، مش عايزين منك ولا حاجة".

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ونشرت ياسمين مقطع فيديو من أغنية الأعلان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اية مقموصة عشان قاطعنا".

وتشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب"، من بطولة كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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