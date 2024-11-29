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"مقموصة عشان قاطعنا".. ياسمين عبدالعزيز تشارك في إعلان جديد

12:13 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 8 صورة
    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد
  • عرض 8 صورة
    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (5)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (4)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (6)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (1)
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    ياسمين عبد العزيز في إعلانها الجديد (7)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في إعلان جديد، لصالح إحدى شركات الأغذية المصرية، والذي تم تصويره في عدة مناطق منها المتحف المصري الكبير.

وظهرت ياسمين خلال الإعلان بأكثر من شخصية، حيث تجسد شخصية "خواجاية" وأخرى مصرية، مرددة جملة: "اسمع يا خواجة، مش عايزين منك ولا حاجة".

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من أغنية الأعلان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اية مقموصة عشان قاطعنا".

وتشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب"، من بطولة كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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ياسمين عبد العزيز شركات الأغذية المتحف المصري الكبير انستجرام ياسمين عبد العزيز
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