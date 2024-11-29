"هي دي تربية الأهلي".. نبيل الحلفاوي يعلق على تغريم إمام عاشور مليون جنيه

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتوقيع غرامة مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور واستبعاده من التدريبات الجماعية، على ما بدر منه.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": مليون واضحة للأعمى، هي دي تربية الأهلي وتقاليدة، وارد الغلط وجاهز العقاب فـ الامتثال".

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، تغريم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا.

ومصدر داخل النادي الأهلي، كشف دخول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مشادة مع زميله بالفريق محمد الشناوي، عقب مباراة المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، وتحدث بغضب في غرفة الملابس، بعد عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان.

استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على حساب ستاد أبيدجان، بنتيجة 4/2، في اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا..

"بنهار واخترت الآخرة".. سالي عبد السلام تعلن إجهاض توأمها

الصور الأولى من عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال