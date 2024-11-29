حدث بالفن | وفاة شقيق فنانة وتعليق آخرى على فسخ خطوبتها ومطالبات بوقف مسلسل

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من شقيق الراحل محمد رحيم بعد انتقاد ظهوره الإعلامي، جدل ومطالب بإيقاف "وتر حساس"، الصور الأولى من عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان وتحديد موعد العزاء، نجوم الفن فى عيد ميلاد الفنانة أمل رزق، أول تعليق من نور بدر بعد أنباء فسخ خطوبته من نور إيهاب، وغيرها من الأخبار.