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نسرين طافش كاجوال ونور إيهاب في أحدث ظهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:33 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    داليا مصطفى بإطلالة شتوية
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    لطيفة من بمهرجان ضيافة بالإمارات
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    مريم أشرف زكي
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    رانيا منصور بالأبيض والأسود
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    ملك أحمد زاهر
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    ميرنا نور الدين صورة جديدة
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    نسرين طافش صورة جديدة
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    نهال عنبر في أحدث ظهور
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    سمية الخشاب
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب، بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورًا، جديدة لها على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

لطيفة

خطفت لفنانة التونسية الأنظار إليها، أثناء تواجدها بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم بالإمارات، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون اللبني.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر، بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها قميص باللون البنفسجي وبنطلون أبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

داليا مطصفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية.

مريم أشرف زكي

نشرت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نور إيهاب نسرين طافش سمية الخشاب ملك أحمد زاهر رانيا منصور لطيفة ميرنا نور الدين نهال عنبر داليا مطصفى مريم أشرف زكي 10 لقطات لنجوم الفن
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