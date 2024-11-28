للمرة الثانية.. إقامة عزاء جديد للملحن الراحل محمد رحيم في هذا الموعد

كتب- معتز عباس:

أعلن الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، إقامة عزاء للمرة الثانية، غدًا الجمعة، في قرية سخا، بمحافظة كفر الشيخ.

وكتب طاهر رحيم، تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عزاء شقيقي الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد غدا الجمعة إن شاء الله عقب صلاة العصر، إلى آخر العزاء إن شاء الله، وعظم الله أجركم".

أقيم عزاء الملحن محمد رحيم الإثنين الماضي 25 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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