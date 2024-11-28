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بحضور عماد زيادة ومصطفى كامل.. 25 صورة لنجوم الفن من عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال

10:47 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نهال عنبر في عزاء حما المطرب حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل يواسي حمادة هلال في عزاء والد زوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل يقدم واجب العزاء في وفاة والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل مع حمادة هلال في عزاء والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    مصطفى قمر يقدم واجب العزاء في والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    مصطفى قمر في عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    نهال عنبر في عزاء حما المطرب حمادة هلال (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد نور في عزاء والد زوجة حمادة هلال_1
  • عرض 25 صورة
    محمد نور داخل عزاء والد زوجة حمادة هلال_1
  • عرض 25 صورة
    مصطفى قمر داخل عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    محمد رياض يقدم واجب العزاء في والد زوجة حمادة هلال (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد رياض داخل عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    محمد رياض يقدم واجب العزاء في والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة (2)
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة من عزاء حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    حمادة هلال يستقبل المعزين في حماه
  • عرض 25 صورة
    حمادة هلال يستقبل المعزين في حماه بمسجد حسن الشربتلي (5)
  • عرض 25 صورة
    حمادة هلال يستقبل مصطفى قمر في عزاء والد زوجته
  • عرض 25 صورة
    تيام قمر داخل عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    عماد زيادة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي في عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    أحمد مجاهد متحدث الصحة السابق في عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم حسن يقدم واجب العزاء في والد زوجة حمادة هلال
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

استقبل المطرب حمادة هلال المعزين، الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة ، في وفاة والد زوجته.

وقدم عددً من نجوم الفن والغناء التعازي لحمادة هلال وأسرته في وفاة المغفور له والد زوجته المهندس سميح توفيق الفيشاوي، أبرزهم: ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، الإعلامية مفيدة شيحة، محمد رياض، عماد زيادة، مصطفى قمر، أشرف زكي نقيب المهن التنمثيلية، محمد نور، إبراهيم حسن مدير الكرة لمنتخب مصر.

كما حضر العزاء، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نهال عنبر، وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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