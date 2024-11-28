بحضور عماد زيادة ومصطفى كامل.. 25 صورة لنجوم الفن من عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال

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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

استقبل المطرب حمادة هلال المعزين، الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة ، في وفاة والد زوجته.

وقدم عددً من نجوم الفن والغناء التعازي لحمادة هلال وأسرته في وفاة المغفور له والد زوجته المهندس سميح توفيق الفيشاوي، أبرزهم: ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، الإعلامية مفيدة شيحة، محمد رياض، عماد زيادة، مصطفى قمر، أشرف زكي نقيب المهن التنمثيلية، محمد نور، إبراهيم حسن مدير الكرة لمنتخب مصر.

كما حضر العزاء، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نهال عنبر، وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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