جلسة تصوير جريئة.. مايا دياب تشعل حفل زفاف في مصر
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كتب - معتز عباس:
شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء إحياء أحد الأفراح في مصر.
ونشرت مايا، صورًا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا مصر مقدرش أعيش من غيرك".
وحازت الصور على إعجاب المتاعبين، الذين أشادوا بإطلالة مايا دياب الجريئة.
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يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".
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