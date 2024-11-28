جلسة تصوير جريئة.. مايا دياب تشعل حفل زفاف في مصر

بوسي تتألق في أحدث ظهور لها من عيد ميلاد صديقتها.. والجمهور يغازلها

بحضور عماد زيادة ومصطفى كامل.. 25 صورة لنجوم الفن من عزاء والد زوجة

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء إحياء أحد الأفراح في مصر.

ونشرت مايا، صورًا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا مصر مقدرش أعيش من غيرك".

وحازت الصور على إعجاب المتاعبين، الذين أشادوا بإطلالة مايا دياب الجريئة.

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يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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