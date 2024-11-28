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جلسة تصوير جريئة.. مايا دياب تشعل حفل زفاف في مصر

10:38 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب باطلالة جريئة
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب باطلالة جريئة
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب باطلالة جريئة
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب تحيي حفل زفاف بمصر
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب تحيي حفل زفاف بمصر
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب تحيي حفل زفاف بمصر
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب باطلالة جريئة
  • عرض 9 صورة
    مايا دياب تحيي حفل زفاف بمصر
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء إحياء أحد الأفراح في مصر.

ونشرت مايا، صورًا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا مصر مقدرش أعيش من غيرك".

وحازت الصور على إعجاب المتاعبين، الذين أشادوا بإطلالة مايا دياب الجريئة.

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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مايا دياب المطربة اللبنانية مايا دياب انستجرام مايا دياب مايا دياب تحيي حفل زفاف في مصر
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