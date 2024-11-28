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بوسي تتألق في أحدث ظهور لها من عيد ميلاد صديقتها.. والجمهور يغازلها (صور)

10:32 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (8)
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (9)
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (5)
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (4)
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (3)
  • عرض 12 صورة
    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (2)
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    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (11)
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    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (7)
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    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (1)
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    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (6)
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    بوسي في أحدث جلسة تصوير في عيد ميلاد صديقتها (10)
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

ونشرت بوسي مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان باللون الأسود، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا لولا أحبك".

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A post shared by Pousi (@bosyofficial)

وحازت الصور على إعجاب نجوم الفن عبير صبري، ساندي، الإعلامية مروة صبري والإعلامية أسماء إبراهيم، والإعلامية هبة الأباصيري.

وانهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: "قمر بزيادة"، "انتي اجمل فنانة شفتها"، "قمر وجميلة ما شاء الله"، "ربنا يروق بالك يا فنانة"، "أحلى واحدة".

وطرحت بوسي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "عقبالكو"عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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