بعد انتقاد صورها وهي تُقبل نجلها.. هاجر الشرنوبي ترد : "الناس دي مريضة و لازم تتعالج"

كتبت- سهيلة أسامة:

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي في بث مباشر نشرته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، للرد على الجدل الذي أثير عقب احتفالها بعيد ميلاد ابنها، وظهرت بالصور وهي تُقبله.

وقال هاجر خلال البث: "مساء الخير يا جماعة، عايزة أتكلم عن حاجة مضايقاني جدًا، صحيت الصبح على كمية تعليقات مش طبيعية من ناس واضح إنهم مش طبيعيين، أنا منزلة صورة لابني وأنا ببوسه بمناسبة عيد ميلاده، وفجأة لقيت تعليقات زي: "إيه لازمتها البوسة؟" و"تربية مش عارف إيه". إيه المرض ده؟! بجد مش لاقية تفسير للي بيتكتب غير "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا"، يعني إيه المشكلة في صورة عيد ميلاده وأنا ببوسه؟ بجد مش فاهمة! الموضوع غريب جدًا، وأنا مش عارفة فين المشكلة".

وتابعت: "أنا بشوف تعليقات سلبية كتير، وبصراحة ما بدخلش أرد عليها، ولا عمري عملت لايف، ولا طلعت أتكلم، لكن المرة دي الموضوع يخصني، ودي صورة لابني في عيد ميلاده. مش طبيعي إن الناس تدخل تكتب تعليقات سلبية بالطريقة دي، عايز تقول نصيحة ابعتها في رسالة لكن أنك تكتب بالطريقة دي قدام الناس، ده بشع! بجد مش لاقية أي مبرر أو تفسير للي بيحصل غير إن فيه ناس عندها مشكلة عقلية، يعني إيه المخ ده يهيأ لهم إن صورة أم بتبوس ابنها حاجة غلط".

وأضافت: "أنا مستحملة وعادة بكبر دماغي، لكن لما الموضوع يوصل لكده، آسفة، لازم أقول "STOP"، الحمد لله فيه ناس بتفهم، وبيدخلوا يردوا على التعليقات دي، أنا لحد دلوقتي ما رديتش، لكن بجد الموضوع صدمتي، مش قادرة أستوعب إن فيه ناس دماغها بالشكل ده، اللي بيحصل ده مش طبيعي، وبصراحة الموضوع استفزني جدًا، معنديش كلام تاني أقوله غير إن الناس دي لازم تتعالج، أنا متوترة لأني لأول مرة أعمل لايف، بس كان لازم أرد علشان الموضوع مش طبيعي وصدمتني ردود الأفعال".

يذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي، شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" بطولة كلًا من شيرين رضا وصبري فواز وهيدي كرم ومحمد سليمان وصبا الرافعي ووفاء صادق وبسمة ونور محمود وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

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