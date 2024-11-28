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مصطفى كامل ونهال عنبر يواسون حمادة هلال في عزاء والد زوجته بمسجد الشربتلي (صور)

09:56 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في وفاة والد زوجة حمادة هلال
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    حديث جانبي بين حمادة هلال ونهال عنبر في عزاء حماه
  • عرض 13 صورة
    ثروت سويلم يصل عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 13 صورة
    حديث جانبي بين حمادة هلال ونهال عنبر
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل مع حمادة هلال في عزاء والد زوجته
  • عرض 13 صورة
    ثروت سويلم يصل عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 13 صورة
    حمادة هلال يستقبل
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل يقدم واجب العزاء في وفاة والد زوجته
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل يواسي حمادة هلال في عزاء والد زوجته
  • عرض 13 صورة
    نهال عنبر في عزاء حما المطرب حمادة هلال
  • عرض 13 صورة
    نهال عنبر في عزاء حما المطرب حمادة هلال
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل يواسي حمادة هلال في عزاء والد زوجته
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص المطرب حمادة هلال على استقبال المعزين، في وفاة والد زوجته، مساء اليوم الخميس، في العزاء المقام بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وقدم عددً من نجوم الفن والغناء التعازي لحمادة هلال وأسرته في وفاة المغفور له والد زوجته المهندس سميح توفيق الفيشاوي، أبرزهم: ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، الإعلامية مفيدة شيحة، محمد رياض، مصطفى قمر، أشرف زكي نقيب المهن التنمثيلية، محمد نور، إبراهيم حسن مدير الكرة لمنتخب مصر.

كما حضر العزاء، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عمادة زيادة، نهال عنبر، وثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

عزاء والد زوجة حمادة هلال عزاء حما حمادة هلال مسجد حسن الشربتلي بالتجمع المطرب حمادة هلال نهال عنبر مصطفى كامل
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