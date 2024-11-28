أشرف زكي ومحمد رياض ومصطفى قمر.. نجوم ومشاهير في عزاء والد زوجة حمادة هلال

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحرص حمادة هلال على استقبال المعزين في "حماه" المهندس سميح توفيق الفيشاوي، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء.

وحرص على تقديم واجب العزاء في حما الفنان حمادة هلال.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والإعلام والرياضة والمجتمع، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، محمد رياض، عماد زيادة مصطفى قمر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد نور، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، كابتن وليد سليمان، الإعلامي محمد نشأت، الإعلامية مفيدة شيحة، وأحمد مجاهد متحدث وزارة الصحة السابق.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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