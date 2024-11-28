" من 6 شهور مكنتش هبقى موجود".. محمد العدل ينشر تدوينة مؤثرة في عيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

احتفل المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ "ماندو العدل"، بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 28 نوفمبر.

وكتب ماندو، تدوينة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النهاردة عيد ميلادي، شكرا لكل اللي بعتلي رسايل، شكرا للتقدير من الناس اللي بتحب شغلي وكلموني".

وأضاف: "من ٦ شهور بس كان ممكن مبقاش موجود النهاردة بسبب جلطة القلب، لكن ربنا كتبلي عمر، التجربة دي غيرت فيا حاجات كتير و خلتني أحاول أقرب أكتر من حبايبي اللي بيحبوني بجد ونفوسهم لسه ملوثتهاش الأيام والمنافسة وضغوط الحياة، استمتعوا بحياتكم و بأحبابكم، مفيش أغلى من الحبايب والعمر قصير مهما طول".

وأخرج محمد العدل مؤخرًا، فيلم "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، والذي تم منعه من العرض، بقرار من الرقابة على المصنفات الفنية.

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