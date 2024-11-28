وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان وتحديد موعد العزاء

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة حنان سليمان وفاة شقيقها صبري حسن سليمان، منذ قليل".

وكتبت حنان سليمان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": توفي الي رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان، العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي".

وتشارك الفنانة حنان سليمان في تصوير مسلسل "220 يوم "، بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، ونخبة أخرى من النجوم.

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