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أبرزهم مي كساب وماجد المصري.. حمادة هلال يستقبل العزاء في "حماه" بمسجد حسن الشربتلي

07:35 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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  • عرض 24 صورة
    مفيدة شيحة تقدم واجب العزاء وتواسي زوجة حمادة هلال
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    حمادة هلال يستقبل المعزيين في وفاة حما
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    حمادة هلال يستقبل المعزيين في وفاة والدة زوجته
  • عرض 24 صورة
    دنيا عبد العزيز في عزاء حما حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    دنيا عبدالعزيز
  • عرض 24 صورة
    حمادة هلال يستقبل المعزيين في وفاة والدة زوجته
  • عرض 24 صورة
    زوجة حمادة متاثرة في العزاء
  • عرض 24 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في وفاة والدها
  • عرض 24 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في وفاة والدها
  • عرض 24 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في وفاة والدها
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري يصل عزاء حما حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في والدها
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري يواسي حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري يواسي حمادة هلال ويقدم واجب العزاء
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري يواسي حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    مفيدة شيحة متاثرة في عزاء حما الفنان حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    مي سليم وشقيقتها ميس حمدان وهبة مجدي في عزاء حما حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    دنيا عبد العزيز في عزاء حما حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    مي سليم وشقيقتها ميس حمدان وهبة مجدي
  • عرض 24 صورة
    مي كساب في عزاء والدة حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    نجوم الفن في عزاء والد زوجة حمادة هلال
  • عرض 24 صورة
    ميس حمدان تقدم واجب العزاء وتواسي زوجة حمادة هلال
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المهندس سميح توفيق الفيشاوي حما الفنان حمادة هلال، الذي توفي أول أمس الثلاثاء.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والإعلام والرياضة أبرزهم، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، الإعلامية مفيدة شيحة، سهير جودة، وليد سليمان وزوجته، وغيرهم.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحاضرين الفنان أحمد عصام، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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