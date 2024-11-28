أبرزهم مي كساب وماجد المصري.. حمادة هلال يستقبل العزاء في "حماه" بمسجد حسن الشربتلي

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المهندس سميح توفيق الفيشاوي حما الفنان حمادة هلال، الذي توفي أول أمس الثلاثاء.

وشهد العزاء حضور نجوم الفن والإعلام والرياضة أبرزهم، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، الإعلامية مفيدة شيحة، سهير جودة، وليد سليمان وزوجته، وغيرهم.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحاضرين الفنان أحمد عصام، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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