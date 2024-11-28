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مي سليم وهبة مجدي.. نجمات الفن يواسون زوجة حمادة هلال في وفاة والدها (صور)

07:32 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    ميس حمدان تقدم واجب العزاء وتواسي زوجة حمادة هلال
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    مي سليم ودنيا عبد العزيز في عزاء حما حمادة هلال
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    ميس حمدان في عزاء حما حمادة هلال في التجمع
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    مفيدة شيحة تقدم واجب العزاء
  • عرض 11 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في وفاة والدها (2)
  • عرض 11 صورة
    دنيا عبدالعزيز
  • عرض 11 صورة
    زوجة حمادة هلال تستقبل المعزيين في وفاة والدها (1)
  • عرض 11 صورة
    مفيدة شيحة تقدم واجب العزاء وتواسي زوجة حمادة هلال
  • عرض 11 صورة
    دنيا عبد العزيز في عزاء حما حمادة هلال (2)
  • عرض 11 صورة
    دنيا عبد العزيز في عزاء حما حمادة هلال
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وتوافد نجمات الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء في حما حمادة هلال، ومواساة زوجته، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء، أبرزهم، دنيا عبدالعزيز، مفيدة شيحة، مي سليم، ميس حمدان، هبة مجدي، مي كساب، وغيرهن.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحاضرين الفنان أحمد عصام، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

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