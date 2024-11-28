بعد أزمته مع رامي صبري ويجز يتصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مؤدي أغاني الراب ويجز، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، في موقع يوتيوب، بعد طرح أحدث أغانيه "أنا".

مؤدي أغاني الراب ويجز، تصدر القائمة، بعد وصول عدد مشاهدات أغنية "أنا"، إلى ما يزيد عن الـ 270 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "أنا"، التي طرحت أمس، الأربعاء، تصدرت غلافها صورة الفنانة فيفي عبده، وهي ترتدي "جلابية، وملاية لف،" بينما تواجه الكاميرا بنظرة قوية.

الأغنية ، من تأليف وأداء ويجز، وإنتاج وتسجيل وتوزيع مصطفى مصطفى، و تقول كلماتها ،: "لما نقول إننا سابقينكو الناس ما بتستغربش"، و"انتو نجوم مش حقيقيين".

مؤدي الراب ويجز، كان قد دخل الأيام الماضية، في مشادة ساخنة، مع المطرب رامي صبري، بعد وصفه المطرب ،انه رقم 9 في مصر، من خلال مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "أنستجرام".

وبعد نجاح الشاعر تامر حسين، في إنهاء الخلاف الساخن ، وجه مؤدي أغاني الراب ويجز، رسالة إلى المطرب راني صبري، وكتب ،:" سامحتني قبل ما أعتذر، أخلاق ملاك، أحرجتني بأدبك، حصل خير يا رامي، وبعدين أخوك الصغير إيه إنت عجزت؟ إنت لسه صغير قوي، بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر".