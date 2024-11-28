الصور الأولى من عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء والد زوجة الفنان حمادة هلال، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وتوافد نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء والمواساة، لزوجة حمادة هلال، في والدها، أبرزهم، ماجد المصري، دنيا عبدالعزيز، مفيدة شيحة، مي سليم، ميس حمدان، وغيرهم.

وشيع أمس الأربعاء، جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، والد زوجة حمادة هلال، لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحاضرين الفنان أحمد عصام، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".