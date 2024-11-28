قبل عرضه في هذا الموعد.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان كريم محمود عبدالعزيز الترويج لفيلمه الجديد "الهنا اللي أنا فيه"، والمقرر عرضه في السينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

ونشر كريم، بوستر الفيلم الرسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الهنا اللي أنا فيه، يوم ١٨ ديسمبر في السينما".

ويشارك في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

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