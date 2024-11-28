بالفيديو..تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي

كتبت- نوران أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لمسرحية "شمس وقمر" التي ستُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر عرضها اليوم 28 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر المُقبل.

ونشر آل الشيخ"، مقطع ترويجي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله عدد من أبطال المسرحية وهم يستعدون للعرض المسرحي.

مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، تأليف محمد عز الدين، أشعار منة عدلي القيعي، إخراج عمر المهندس.

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