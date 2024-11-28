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سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة شبابية في أحدث ظهور

04:10 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أحدث ظهور لها.

وظهرت في الصور بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان أبيض قصير، وعلقت عليها: "عودة 2008".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "مش بتكبري ياسميرة، أحلى واحدة في جيلك، الديفا، الحب كله، قمراية".

وكانت سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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سميرة سعيد اطلالة سميرة سعيد إطلالة شبابية
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