بـ الصور.. نجوم الفن فى عيد ميلاد الفنانة أمل رزق

أول تعليق من لطيفة بعد حصولها على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 بمهرجان

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة أمل رزق في حفل عائلي اقتصر على الأصدقاء وبعض الأقارب والفنانين، داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس..

وحرص على حضور الحفل كل من الفنانة نهال عنبر، الفنانة عبير منير، الفنانة إيناس عز الدين والإعلامي أيمن رشوان، والإعلامي أسامة منير، وخبيرة التجميل ميرفت عطاالله والمستشار محي بدراوي وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة أمل رزق كانت بمسلسل "روز وليلى" بطولة النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم وعرض مطلع العام الجاري.

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