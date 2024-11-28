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بـ الصور.. نجوم الفن فى عيد ميلاد الفنانة أمل رزق

03:51 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    أمل رزق مع الفنانة نهال عنبر
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    أمل رزق ونهال عنبر
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    حفل عيد ميلاد الفنانة أمل رزق
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    رفقة نجوم الفن أمل رزق تحتفل بعيد ميلاده_2
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    حفل عيد ملاد أمل رزق
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة أمل رزق في حفل عائلي اقتصر على الأصدقاء وبعض الأقارب والفنانين، داخل فيلتها بمنطقة التجمع الخامس..

وحرص على حضور الحفل كل من الفنانة نهال عنبر، الفنانة عبير منير، الفنانة إيناس عز الدين والإعلامي أيمن رشوان، والإعلامي أسامة منير، وخبيرة التجميل ميرفت عطاالله والمستشار محي بدراوي وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة أمل رزق كانت بمسلسل "روز وليلى" بطولة النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم وعرض مطلع العام الجاري.

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عيد ميلاد الفنانة أمل رزق نجوم الفن أمل رزق حفل عائلي
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